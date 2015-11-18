zakaz-energy

Сергей Петров zakaz-energy

 
36 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка сайта на ВП

    Требуется сверстать сайт на ВП С последующей натяжкой на шаблон, шаблон уже стоит. Нужно сделать очень качественно, с миро разметкой. С большим количеством подвижных элементов. Всплывающие окна и т.д.

    Верстка сайта
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка сайта на ВП

    Требуется сверстать сайт на ВП С последующей натяжкой на шаблон, шаблон уже стоит. Нужно сделать очень качественно, с миро разметкой. С большим количеством подвижных элементов. Всплывающие окна и т.д.

    Верстка сайта
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перенос сайта с джумлы на ВП

    Добрый день. Ищется специалист для переноса сайта с джумлы на ВП. Всего на сайте порядка 9к статей. Новый сайт ВП сделан на шаблоне, который нужно переверстать Сайт будет переноситься с Джумлы на ВП Всего на сайте порядка 9к статей. При переносе ...

    JoomlaСтатьи для сайта
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написать статью по дизайну

    Требуется написать 10 статей по дизайну интерьера. Интересные, качественные и уникальные статьи на заданную тему. Обязательно прикрепляем свое портфолио на заданную тему.

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать анимацию.

    Требуется сделать анимационный ролик для сайта компании по дизайну. Коротко: рука начинает рисовать здание и дорисовывает - архитектурные решения; далее здание приближается до помещения, внутри помещения расставляется мебель и приборы - разработка дизайна далее к приборам подводятся провода, трубы ...

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн сайта

    Требуется разработать дизайн сайта. По техническому задания разработать дизайн-решения по сайту. В сайте области определенны, нужно придумать их красивое оформление в едином стиле. Сайт по дизайну интерьеров и инженерным системам.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется создание фото для шаблона

    День добрый.  Для шаблона на битрикс https://upro.yenisite.ru/?demo_content=2838 требуется разработка превоклассных фото. Разумеется фото должны быть уникальный и высокого качества. Компания занимается проектированием, дизайна, архитектуры и инженерии.

    Битрикс
    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуется журналист, с образованием дизайнер-архитектор

    Требуется журналист, с образованием дизайнер-архитектор, для написания (рерайт)300 статей,срок 2 месяца, тема; архитектура и дизайн интерьера, для сайта,где более 6000 статей. ТЗ предоставляем. Работа в слаженной команде, корректор,менеджер, журналисты. По 3-5 статей в день, суббота-воскресенье выходной(по желанию) Обьем от ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется журналист

    Требуется журналист для написания (рерайт)100 статей,срок 1 месяц, тема; архитектура и дизайн, для сайта,где более 6000 статей. Работа в слаженной команде, корректор,менеджер, журналисты. По 3-5 статей в день, суббота-воскресенье выходной(по желанию) Обьем от 2500 до 3500,уникальность по адвего ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт 500 статей, технической тематики.

    Требуется журналист для написания (рерайт)300 статей,срок 3 месяца, тема; архитектура и дизайн, для сайта,где более 5000 статей. Работа в слаженной команде, корректор,менеджер, журналисты. Постоянное ТЗ(Предоставляем ключи, источники ищите самостоятельно), по 3-5 статей в день, суббота-воскресенье выходной(по желанию) Обьем ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется журналист для написания новостей

    Требуется журналист для написания новостей на тему Архитектурное проектирование и дизайн-проект,120 новостей . не более 2000 символов.уникальность по адвего от 95/60,  с заливкой на сайт( фотографии+логотип, пропись метаданных и одна ссылка) оплата 60р/1000 символов,на WMR кошелек. Источники ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт статей дизайн-проект и архитектура

    требуется рерайт 150 статей на тему дизайн-проект и  архитектурное проектирование. Тексты нужны технически грамотные,интересные,читаемые.без воды. по 3-5 статей в день,обьем статьи от 2500 до 3500,уникальность по адвего от 95/60 с заливкой на сайт,пропись метаданных,подбор фото+логотип стоимость 60р/1000 с заливкой

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Требуется журналист для написания 100 статей по перепланировке

    требуется журналист для написания 100 статей по проектированию инженерных систем,ключи предоставляем. уникальность по адвего от 95/60 обьем статьи от 2000 до 3500 60р/1000 символов с заливкой на сайт(подбор фото и пропись метаданных) работаем без предоплаты.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен журналист для написания технически грамотных текстов

    нужен журналист,с опытом работы ЖУРНАЛИСТА, для написания технически грамотных текстов,направление Проектирование инженерных систем(электроснабжение,водоснабжение,отопление...),дизайн интерьера и архитектурное проектирование. 100 статей оплата 70р/1000знаков с публикацией на сайт

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров
nurlanovn
28 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 отзывов(-1)
$60
6 баллов
6 лет назад
Сделать анимацию.
Грамотный заказчик.
Хорошо выполнил работу, качественно и в срок.
Ответный отзыв
prosterm
26 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$51
10 баллов
7 лет назад
Дизайн сайта
Очень приятно было работать, техническое задание четко было сформулировано, вообще все супер, однозначно рекомендую.
Влад сделал качественно свою работу, сделал все по нашим требованиям с душой и ценными советами, рекомендую как качественного веб-дизайнера.
Ответный отзыв
MarinaPA
Марина 
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
месяц назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Нужны аватарки для соц.сетей
Очень понравилось работать с Сергеем и его помощницей Риммой. Приятное и вежливое общение, чёткие задачи, оперативная связь и мгновенная оплата. Очень удобно сотрудничать на постоянной основе. Всем рекомендую!!!
Очень понравилось работать с Мариной,исполнительная,внимательная,адекватно реагирует на замечания,и доводит работу до конца,укладывается даже раньше срока.будем сотрудничать и дальше.всем рекомендую.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
4 часа назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Отрисовать инженера на логотип
Спасибо Сергею за возможность поработать по проекту. Задание понятное, оплата в полном объеме. Рекомендую всем фрилансерам как очень порядочного заказчика. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Только положительные впечатления.работа сделана в срок,качественно и даже без правок.будем сотрудничать и дальше.
Ответный отзыв
mrJordan
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
8 лет назад
На 50 чертежах вставить логотип
Постоянная связь, четкая задача, оплата в сроки, всем рекомендую.. Было очень приятно работать..
быстро.качественно.согласовал пример перед работой.рекомендую.
Ответный отзыв