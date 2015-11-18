zakaz-energy

Требуется сверстать сайт на ВП С последующей натяжкой на шаблон, шаблон уже стоит. Нужно сделать очень качественно, с миро разметкой. С большим количеством подвижных элементов. Всплывающие окна и т.д.
Сергей Петров zakaz-energyzakaz-energy
- HTML-верстка12 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сверстать сайт на ВП С последующей натяжкой на шаблон, шаблон уже стоит. Нужно сделать очень качественно, с миро разметкой. С большим количеством подвижных элементов. Всплывающие окна и т.д.HTML-верстка7 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Ищется специалист для переноса сайта с джумлы на ВП. Всего на сайте порядка 9к статей. Новый сайт ВП сделан на шаблоне, который нужно переверстать Сайт будет переноситься с Джумлы на ВП Всего на сайте порядка 9к статей. При переносе ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется написать 10 статей по дизайну интерьера. Интересные, качественные и уникальные статьи на заданную тему. Обязательно прикрепляем свое портфолио на заданную тему.Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется сделать анимационный ролик для сайта компании по дизайну. Коротко: рука начинает рисовать здание и дорисовывает - архитектурные решения; далее здание приближается до помещения, внутри помещения расставляется мебель и приборы - разработка дизайна далее к приборам подводятся провода, трубы ...Анимация1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработать дизайн сайта. По техническому задания разработать дизайн-решения по сайту. В сайте области определенны, нужно придумать их красивое оформление в едином стиле. Сайт по дизайну интерьеров и инженерным системам.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
День добрый. Для шаблона на битрикс https://upro.yenisite.ru/?demo_content=2838 требуется разработка превоклассных фото. Разумеется фото должны быть уникальный и высокого качества. Компания занимается проектированием, дизайна, архитектуры и инженерии.Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт6 лет назад
требуется журналист для написания PR статей для компании по аритектуре,дизайну,инженерии уникальность по адвего от 95/60. 3000 символов. 5 статей. 100р/1000символов оплата по готовности на WMRКопирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется журналист, с образованием дизайнер-архитектор, для написания (рерайт)300 статей,срок 2 месяца, тема; архитектура и дизайн интерьера, для сайта,где более 6000 статей. ТЗ предоставляем. Работа в слаженной команде, корректор,менеджер, журналисты. По 3-5 статей в день, суббота-воскресенье выходной(по желанию) Обьем от ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Доверсать существующий сайт,моб.версия и для планшета.ТЗ есть, макеты есть.срок 1 деньHTML-верстка24 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется журналист для написания (рерайт)100 статей,срок 1 месяц, тема; архитектура и дизайн, для сайта,где более 6000 статей. Работа в слаженной команде, корректор,менеджер, журналисты. По 3-5 статей в день, суббота-воскресенье выходной(по желанию) Обьем от 2500 до 3500,уникальность по адвего ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется журналист для написания (рерайт)300 статей,срок 3 месяца, тема; архитектура и дизайн, для сайта,где более 5000 статей. Работа в слаженной команде, корректор,менеджер, журналисты. Постоянное ТЗ(Предоставляем ключи, источники ищите самостоятельно), по 3-5 статей в день, суббота-воскресенье выходной(по желанию) Обьем ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт8 лет назад
нужны аватарки для соц.сетей.картинка уже есть ее нужно подогнать под нужные размеры,без потери качества(7 размеров) и подобрать фоновые картинки(4 шт)Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется журналист для написания новостей на тему Архитектурное проектирование и дизайн-проект,120 новостей . не более 2000 символов.уникальность по адвего от 95/60, с заливкой на сайт( фотографии+логотип, пропись метаданных и одна ссылка) оплата 60р/1000 символов,на WMR кошелек. Источники ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт8 лет назад
отрисовать инженера на логотип,логотип и инженера(какой должен быть) предоставим срок 1-2 дняЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
требуется рерайт 150 статей на тему дизайн-проект и архитектурное проектирование. Тексты нужны технически грамотные,интересные,читаемые.без воды. по 3-5 статей в день,обьем статьи от 2500 до 3500,уникальность по адвего от 95/60 с заливкой на сайт,пропись метаданных,подбор фото+логотип стоимость 60р/1000 с заливкойКопирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
требуется журналист для написания 100 статей по проектированию инженерных систем,ключи предоставляем. уникальность по адвего от 95/60 обьем статьи от 2000 до 3500 60р/1000 символов с заливкой на сайт(подбор фото и пропись метаданных) работаем без предоплаты.Копирайтинг11 заявокЗакрыт8 лет назад
нужны три иконки ,пример есть 400рИконки и Пиксель-арт21 заявкаЗакрыт8 лет назад
на 50 чертежах(листах)нужно вставить лого,на всю страницу и прозрачную,пронумеровать и сохранить в подписанных папках. 3р 1 листЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
нужен журналист,с опытом работы ЖУРНАЛИСТА, для написания технически грамотных текстов,направление Проектирование инженерных систем(электроснабжение,водоснабжение,отопление...),дизайн интерьера и архитектурное проектирование. 100 статей оплата 70р/1000знаков с публикацией на сайтКопирайтинг10 заявокЗакрыт8 лет назад