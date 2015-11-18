zakaz-energy

Добрый день. Ищется специалист для переноса сайта с джумлы на ВП. Всего на сайте порядка 9к статей. Новый сайт ВП сделан на шаблоне, который нужно переверстать Сайт будет переноситься с Джумлы на ВП Всего на сайте порядка 9к статей. При переносе ...