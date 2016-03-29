Нужны аватарки для соц.сетей

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен12 заявок228 просмотров

нужны аватарки для соц.сетей.картинка уже есть ее нужно подогнать под нужные размеры,без потери качества(7 размеров) и подобрать фоновые картинки(4 шт)

9 лет назад
zakaz-energy
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад
$4
1 день
Очень понравилось работать с Мариной,исполнительная,внимательная,адекватно реагирует на замечания,и доводит работу до конца,укладывается даже раньше срока.будем сотрудничать и дальше.всем рекомендую.
Очень понравилось работать с Сергеем и его помощницей Риммой. Приятное и вежливое общение, чёткие задачи, оперативная связь и мгновенная оплата. Очень удобно сотрудничать на постоянной основе. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
10 дней назад
9 лет назад