Две тестовые иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок201 просмотр

Размер 150 на 150 px. Что я прошу: надо нарисовать иноку для антиДДос защиты и для премиум антиддос защиты. Это должен быть щит в обоих иконках, но визуально должно быть понятно, что премиум лучше. Стиль оформления должный быть строгий, не как детские мультфильмы. Использовать небольшое количество цветов. Должно выглядеть четко, ясно и просто. Мне нравится как выполнены иконки на сайте digitalocean.com. Скрин иконок прилагаю. Как лучше сделать оплату? Могу оплатить пейпал или сделку без риска. 

9 лет назад
Leonasavoy
Савой 
42 года
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Alex_Isoptera
Александр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Alex_Isoptera
Александр 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад