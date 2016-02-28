Перерисовать рисунок в Ai

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок189 просмотров

Задача - перерисовать растровый рисунок в Ai. Сама картинка плохого качества, с мелкими деталями и текстом (можно подобрать просто похожий), потому конечно понимаю что ни о каком 100% сходстве речи быть не может - нужно просто максимально точно срисовать что получится. 

Чтоб избежать недопонимания - перед началом работы просьба прислать маленький пример вашей обработки сложной (мелкой) части рисунка (кусок черепа, как вариант), много не нужно - только чтоб понять что вы умеете что-то больше чем просто трассировать изображение х)

Оплата - любым удобным вам способом, стоимость работы - присылайте ваше предложение, рассмотрю все варианты)

9 лет назад
savonovakiev
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад
$10
1 день
Задача выполнена отлично и очень быстро, спасибо большое!
Четкое ТЗ, хорошо сработали. Рекомендую

Заявки фрилансеров

dear1308
Игорь 
57 лет
10 лет в сервисе
Был
день назад
9 лет назад