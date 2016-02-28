Необходимо разработать и оригинально оформить аватарку для паблика ВК. Также необходимо разработать 'отличительный знак' для отметки картинок для постов паблика.
Перерисовать рисунок в Ai
Задача - перерисовать растровый рисунок в Ai. Сама картинка плохого качества, с мелкими деталями и текстом (можно подобрать просто похожий), потому конечно понимаю что ни о каком 100% сходстве речи быть не может - нужно просто максимально точно срисовать что получится.
Чтоб избежать недопонимания - перед началом работы просьба прислать маленький пример вашей обработки сложной (мелкой) части рисунка (кусок черепа, как вариант), много не нужно - только чтоб понять что вы умеете что-то больше чем просто трассировать изображение х)
Оплата - любым удобным вам способом, стоимость работы - присылайте ваше предложение, рассмотрю все варианты)
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