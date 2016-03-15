Здравствуйте!

Необходимо нарисовать 4 иконки для сайта. Сейчас иконки имеют такой вид https://yadi.sk/i/KwG58h71pHFaJ

Хочется что-нибудь по-интересней, по-современней и более чтобы выглядело более стильно, и в то же время, чтобы по цветам вписывался во всю концепцию дизайна сайта.

4 иконки подразумевают 4 основных направления услуг компании, занимающейся реабилитацией алкоголиков и наркоманов. Какой элемент будет в иконке только Ваша фантазия, но не нужно отходить от темы.

Отвечу на любые вопросы.

Сайт: http://rblt.ru/