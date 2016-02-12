Необходимо нарисовать 6 схематичных иконок с прозрачным фоном на тему: - шпунтовая пвх стена - габион - биоковры/геотекстиль для сада - кульверт/дренаж - водопровод/канализация - геосинтетические материалы иконки ...
Отрисовать графику, иконки, лого (много)
Необходимо отрисовать графику
- графика на страница "виза"
- графика на страница "наказ"
- 7 лого на страница "лого" (лого для сайтов саттелитов для сайтов)
для начала работы берем любой блок типа "схема работы" и делаем по нему мини заказ
тестовый заказ будет оплачен, заказ нужен что бы посмотреть на вашу работу перед продолжением
Заявки фрилансеров
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