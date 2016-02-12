Отрисовать графику, иконки, лого (много)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт6 заявок220 просмотров

Необходимо отрисовать графику

- графика на страница "виза"

- графика на страница "наказ"

- 7 лого на страница "лого" (лого для сайтов саттелитов для сайтов)

для начала работы берем любой блок типа "схема работы" и делаем по нему мини заказ

тестовый заказ будет оплачен, заказ нужен что бы посмотреть на вашу работу перед продолжением

9 лет назад
delkontora
Удалено 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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