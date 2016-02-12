Отрисовать графику, иконки, лого (много)

Необходимо отрисовать графику

- графика на страница "виза"

- графика на страница "наказ"

- 7 лого на страница "лого" (лого для сайтов саттелитов для сайтов)

для начала работы берем любой блок типа "схема работы" и делаем по нему мини заказ

тестовый заказ будет оплачен, заказ нужен что бы посмотреть на вашу работу перед продолжением