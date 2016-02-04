Необходимо нарисовать 4 иконки размером 45*45: -Бесплатная доставка; -Скидочная программа "Друг семьи"; -Возврат & Обмен; -Подарок каждому покупателю. В приложении иконки текущего шаблона. Иконки должны быть в единой стилистике ...
Нарисовать галочки
Нарисовать галочки и иконки перечисления 1-2-3-4 в стиле сайта
Заявки фрилансеров
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