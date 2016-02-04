maitan

Артем maitan

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Перевод анг-рус
Прекрасный заказчик, всегда на связи, оплата своевременная. Рекомендую!
Отличный перевод. С текстом работать одно удовольствие после перевода. Выполнено раньше оговоренного срока. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
crazy_fiiiiish
Михаил 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Найти шаблон сайта
Коммуникативный заказчик. Оплату проводи в срок! Было очень приятно работать.
Рекомендую, как ответственного и пунктуального исполнителя. 10/10
Ответный отзыв
eremenko-evgeniy
31 год
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Booking форма на WordPress
WordPress
Давно работаем с Артемом, отличный заказчик. Всем рекомендую. Хороший онлайн, и своевременная оплата :) Спасибо за сотрудничество)
Евгений настоящий профессионал, сделал в точности то что мне нужно было. Всегда обращаюсь к нему!
Ответный отзыв
KimberLit
Михаил 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Перевод текста алкогольной тематики
Отличный заказчик, четкое тз, мгновенная оплата. Был рад сотрудничеству!
Отличный перевод и рерайт достаточно сложной на мой взгляд тематики. Художественный текст и перевод. Никаких переводчиков не использовалось. Все очень классно.
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N1kk0
33 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Поправить ошибки на сайте и внести правки во внешний вид и в код
Приятный заказчик. Нормальная постановка задачи, все расписывает по пунктам (все бы так делали). Своевременная оплата. Очень доволен, рекомендую!
Отлично внесенные правки в чужую работу. Надо было оживить восстановленный сайт, убрать ошибки и доработать его. Все сделано за день, хотя планировали за 3.
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