Есть табличка со списком магазинов и товарных позиций (лаки для ногтей если быть точным, ассортимент) в каждом из них. Мне нужно понять какие из брендов чаще и лучше представлены в магазинах. Может ...
- Редактирование и Корректура14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $15
Здравствуйте требуется перевод с английского на русский. Текст прилагаю.Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, требуется установить и настроить шаблон TopShop на ShopScript Пожалуйста только с опытом на этой CMSСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на Shop-Script - можно ли спарсить 3 сайта конкурента (разные категории товаров на каждом сайте) и завести их на мой сайт? Включая атрибуты и вариации? Сайты для парсинга 1. allorto.ru2. https://ortopedshop.ru/Веб-программирование9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно доработать ИМ ортопедических товаров на WP (ortezia.ru): убрать технические и дизайнерские косяки + наполнение (сейчас на сайте 500 товаров вбитых вручную, нужно довести до 4-5 тысяч вместе с атрибутами, вариациями и фильтрами). магазин на ...Интернет-магазины6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $8
Надо увелисить логотип блэк старЛоготипы и Знаки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $5
Нарисовать логотип для сайта - тематика соц сети и рекламма в нихЛоготипы и Знаки12 заявокЗакрыт8 лет назад
- $80
Здравствуйте, нужно сделать сайт интренет магазина. Спасибо.Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Необходимо грамотно перевести некоторое пункты договора с русского на английский. Текста немного примерно лист А4Переводы41 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $5
Необходимо переделать существующий логотип для алкогольной компании. Оставить серьезный деловой стиль, но добавить алкогольной тематики к логотипу.Логотипы и Знаки13 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, собственно нужно настроить правильную работу Adwords. Слова подобраны, Объявления готовы.Контекстная реклама14 заявокЗакрыт9 лет назад
Не работает слайдер на WordPress, нельзя его настраивать из админки. а нужно чтобы можно было )Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, мне нужно установить на сайт туристических услуг систему бронирования, с отдельной кнопкой BOOK, и календарем. Желательно если есть несколько вариантов форм. Спасибо.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Поменять фон фотографий бутылок, на двух бутылках поменять названия и некоторые детали - цвет шрифта, форма дна на одной бутылке. Спасибо.Обработка фотографий31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Поменять фон фотографий бутылок, на двух бутылках поменять названия. Спасибо.Обработка фотографий33 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Здравствуйте, необходимо обработать 4 фотографии. Поменять фон, изменить детали фотографий.Обработка фотографий72 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, нужно перевести презентацию (3-5 слайдов) алкогольной тематики. Тематика - производство кремких аклогольных напитков, собственные торговые марки, дитсрибьютеры и торговые сети. Спасибо.Переводы1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $3
Нарисовать галочки и иконки перечисления 1-2-3-4 в стиле сайтаИконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, надо внести немного правок на сайт на wordpress: добавить виджет карты google, вырванивание текста по центру и прочее. СпасибоСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, необходимо поправить ошибки на действующем сайте, а также внести изменения во внешний вид - поделить рабочую зону сайта на 3 колонки, добавить виджеты и прочие правки.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад