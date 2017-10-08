Перевод анг-рус

$15
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Завершен37 заявок541 просмотр

Здравствуйте требуется перевод с английского на русский. Текст прилагаю. 

8 лет назад
maitan
Артем 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад
$15
5 дней
Отличный перевод. С текстом работать одно удовольствие после перевода. Выполнено раньше оговоренного срока. Буду обращаться ещё.
Прекрасный заказчик, всегда на связи, оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lizaru
29 лет
8 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
8 лет назад