Перевести на английский

Нужно перевести несколько разных предложений с русского на английский язык. Всего около 1200 символов. Возможно в дальнейшем потребуется еще перевод с английского на русский.

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