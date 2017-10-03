Перевести на английский

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Завершен14 заявок259 просмотров

Нужно перевести несколько разных предложений с русского на английский язык. Всего около 1200 символов. Возможно в дальнейшем потребуется еще перевод с английского на русский.

Контакт через Weblancer, ICQ, Джаббер или телеграм. Пожалуйста не пишите свой скайп, у меня скайпа нет.

Оплата через Webmoney или Bitcoin

8 лет назад
Snmer
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

liza-elizabeth
Елизавета 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$5
1 день
Работа сделана в срок. Перевод представлен в очень удобном виде.
Оперативно сработались, хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

liza-elizabeth
Елизавета 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад