Всем привет! Установлен WP+wpml. Необходима консультация по правильной настройке этой пары. не уходят файлы переводчикам. что-то при установке или настройке неверно сделано. можно по телефону или скайп. оплата приват24. ...
Перевести на английский
Нужно перевести несколько разных предложений с русского на английский язык. Всего около 1200 символов. Возможно в дальнейшем потребуется еще перевод с английского на русский.
Контакт через Weblancer, ICQ, Джаббер или телеграм. Пожалуйста не пишите свой скайп, у меня скайпа нет.
Оплата через Webmoney или Bitcoin
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