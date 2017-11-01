Перевести программу мероприятия
Перевод презентаций на английский язык
Необходимо перевести 3 презентации на английский язык:
1. http://procvet.net/static/images/presentation.pdf
2. http://procvet.net/static/images/presentation_silicone.pdf
3. http://procvet.net/static/images/presentation_teplo.pdf
Выбранный исполнитель
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