Перевод презентаций на английский язык

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Завершен10 заявок299 просмотров

Необходимо перевести 3 презентации на английский язык:

1. http://procvet.net/static/images/presentation.pdf

2. http://procvet.net/static/images/presentation_silicone.pdf

3. http://procvet.net/static/images/presentation_teplo.pdf

4. http://procvet.net/static/images/presentation_braun.pdf

8 лет назад
serj19901
Сергей 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Gulnarka158
Гульнара 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Отличная работа.
Все отлично!

Заявки фрилансеров

Gulnarka158
Гульнара 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
8 лет назад