История компании

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Завершен9 заявок278 просмотров

Перевод текста для сайта в разделе "О нас" (около 2 тыс. знаков)

8 лет назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
8 лет назад
$11
1 день
Работа выполнена в срок, на качество жалоб пока не было. Были нюансы с оплатой: после предоплаты на указанную получателем карту Приватбанка вдруг оказалось, что срок действия ее у получателя истек. Благо деньги поступили. По второму траншу ситуация повторилась вновь - якобы деньги не поступили. Спустя полдня получил подтверждение об оплате. В общем нервишки пощекотал, конечно. Несколько удивило невнимательное отношение к мелочам в переводе. Предложение "Получи до $25 на свой бонусный счет" было переведено как "Get $25 on your bonus account". На мой вопрос (я не специалист в англ. яз) "Дело в том, что там указано не просто $25, а до $25. Я думал, может "up to $25?" я получил ответ: "Да, лучше написать "up to $25". Спасибо!" Надеюсь, этот случай единичный.
Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
8 лет назад