История компании

Работа выполнена в срок, на качество жалоб пока не было. Были нюансы с оплатой: после предоплаты на указанную получателем карту Приватбанка вдруг оказалось, что срок действия ее у получателя истек. Благо деньги поступили. По второму траншу ситуация повторилась вновь - якобы деньги не поступили. Спустя полдня получил подтверждение об оплате. В общем нервишки пощекотал, конечно. Несколько удивило невнимательное отношение к мелочам в переводе. Предложение "Получи до $25 на свой бонусный счет" было переведено как "Get $25 on your bonus account". На мой вопрос (я не специалист в англ. яз) "Дело в том, что там указано не просто $25, а до $25. Я думал, может "up to $25?" я получил ответ: "Да, лучше написать "up to $25". Спасибо!" Надеюсь, этот случай единичный.