Перевод медицинского опросника (En>Ru)

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Закрыт5 заявок135 просмотров

Перевод медицинского опросника. Объем 6682 слов. Работа в Wordfast Pro (3 или выше). Срок — 3 октября, вечер. Предпочтение соискателям из Украины.

8 лет назад
guest_15067011093648
8 лет в сервисе
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8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров