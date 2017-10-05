Перевести статьи с англиского на русский на тему криптовалют

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Завершен15 заявок249 просмотров

Добрый день! Ищу переводчика для контент-проекта на тему криптовалют. Если вам интересен блокчейн, биткойн, эфириум и Вы ориентируетесь в этой сфере.

Сейчас есть необходимость перевести 6 статей с английского. Если что-то непонятно могу помочь с терминами.

К заявке приложить стоимость 1к символов, ссылки на примеры работ.

8 лет назад
flexbrain
Чумак 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Gulnara_1980
Гульнара 
44 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$55
5 дней
Поработали хорошо. Я остался доволен. Будем работать дальше)
Спасибо за выбор и мою любимую тему) Очень приятно с вами работать, четкие и конкретные задачи и ожидания от перевода, своевременная оплата. Отличная коммуникация! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Gulnara_1980
Гульнара 
44 года
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад