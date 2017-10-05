Перевести статьи с англиского на русский на тему криптовалют

Добрый день! Ищу переводчика для контент-проекта на тему криптовалют. Если вам интересен блокчейн, биткойн, эфириум и Вы ориентируетесь в этой сфере.

Сейчас есть необходимость перевести 6 статей с английского. Если что-то непонятно могу помочь с терминами.

К заявке приложить стоимость 1к символов, ссылки на примеры работ.