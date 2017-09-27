Перевод курсовой работы с русского языка на английский

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Закрыт23 заявки250 просмотров

Дорого времени суток!

Необходимо перевести курсовую работу с русского языка на английский.

40% текста уже переведено.  Курсовая работа также включает в себя таблицы.

8 лет назад
Guolse
Ольга 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров