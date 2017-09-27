Нужно перевести тему с eng->ru Wordpress

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Закрыт18 заявок435 просмотров

Нужно перевести тему Wordpress с английского на русский , жду расценок от тех кто уже занимался 

WordPress
8 лет назад
guest_15066318552034
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров