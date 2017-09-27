Перевод с английского и рерайт мед новостей

Нужен человек, который бы мог периодически переводить с английского новости + делать рерайт с русского.

Сейчас нужно 9 медицинских новостей перевести с английского на русской (написать текст около 1500 - 2000 знаков на каждую новость на русском) + сделать рерайт 9 других новостей с русского (просто глубокий рерайт, без переводов, тоже около 1500 - 2000 знаков).

Ждем предложения по срокам и стоимости. Спасибо.