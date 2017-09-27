Нужно перевести тему Wordpress с английского на русский , жду расценок от тех кто уже занимался
Переводчик немецкого, Киев
Всем привет!
От имени и по поручению ищу переводчика немецкого, который живет в Киеве и хорошо знает город. Желательно с машиной. Даты - со 2го по 4е октября, т.е. три дня.
Пишите в ЛС для получения дальнейшей информации.
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