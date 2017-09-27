Переводчик немецкого, Киев

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Закрыт2 заявки146 просмотров

Всем привет!

От имени и по поручению ищу переводчика немецкого, который живет в Киеве и хорошо знает город. Желательно с машиной. Даты - со 2го по 4е октября, т.е. три дня.  

Пишите в ЛС для получения дальнейшей информации.

8 лет назад
tatya-gavrilyuk
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров