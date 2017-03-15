Здравствуй, многоуважаемый Заказчик! Рада, что мой профиль удостоился Вашего внимания. О себе вкратце ибо полагаю, что лучше потратить время на выполнения необходимой работы, а не на разрисовку всеми цветами радуги портрета себя любимой.

С отличием окончила среднюю школу, затем также с отличием ЧГУ им. П. Могилы в г. Николаев, специальность - перевод. Основной язык - немецкий. После окончания обучения на протяжении года проживала в качестве Au Pair в немецкой принимающей семье в Германии, г. Мюнстер. Там же закончила курсы немецкого языка в Volkshochschule, уровень С1. По возвращению в родной Николаев работала оператором в колл-центре (украинский филиал немецкого предприятия). Работа осуществлялась посредством немецкого языка.

Прекратила работу в связи с финансовыми проблемами главного офиса предприятия в Германии.

Далее занималась переводами на дому, сейчас продолжаю эти занятия ввиду пребывания в декретном отпуске. Тематика переводов - техника, документы, строительство, общая.

Личностные качества: уравновешенность, ответственность, целеустремлённость, усидчивость, стремление к постоянному пополнению знаний, умений и навыков, а также желание применять уже имеющиеся на практике.

Ни в коем случае не утверждаю, что могу и умею всё, но многое мной освоено, а многое ещё предстоит. Буду благодарна Вам за предоставленную возможность сотрудничества и личностного роста.