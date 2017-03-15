tatya-gavrilyuk

Татьяна tatya-gavrilyuk

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Здравствуй, многоуважаемый Заказчик! Рада, что мой профиль удостоился Вашего внимания. О себе вкратце ибо полагаю, что лучше потратить время на выполнения необходимой работы, а не на разрисовку всеми цветами радуги портрета себя любимой.

С отличием окончила среднюю школу, затем также с отличием ЧГУ им. П. Могилы в г. Николаев, специальность - перевод. Основной язык - немецкий. После окончания обучения на протяжении года проживала в качестве Au Pair в немецкой принимающей семье в Германии, г. Мюнстер. Там же закончила курсы немецкого языка в Volkshochschule, уровень С1. По возвращению в родной Николаев работала оператором в колл-центре (украинский филиал немецкого предприятия). Работа осуществлялась посредством немецкого языка.

Прекратила работу в связи с финансовыми проблемами главного офиса предприятия в Германии.

Далее занималась переводами на дому, сейчас продолжаю эти занятия ввиду пребывания в декретном отпуске. Тематика переводов - техника, документы, строительство, общая.

Личностные качества: уравновешенность, ответственность, целеустремлённость, усидчивость, стремление к постоянному пополнению знаний, умений и навыков, а также желание применять уже имеющиеся на практике.

Ни в коем случае не утверждаю, что могу и умею всё, но многое мной освоено, а многое ещё предстоит. Буду благодарна Вам за предоставленную возможность сотрудничества и личностного роста.

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Отзывы заказчиков

conus
46 лет
19 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Перевод сайта с анг. на немецкий язык
спасиюо, хорошая работа
Буду рада пригодиться еще:)
Ответный отзыв
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Требуется качественный перевод с английского на немецкий
Все отлично! Перевод был выполнен раньше обещанного.
Исключительно положительные эмоции от сотрудничества с Сергеем. С удовольствием пригожусь ещё:)
Ответный отзыв
Rawel
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Перевод
Нужно было сделать перевод лендинга на немецкий. Отличная работа. Все сделано в срок и четко. Рекомендую!
Категорически довольна сотрудничеством. Буду рада пригодиться еще:)
Ответный отзыв