Требуется качественный перевод с английского на немецкий

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Завершен8 заявок198 просмотров

Требуется перевод не большого описания товаров и ключевых слов с английского на немецкий.

8 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

tatya-gavrilyuk
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$3
3 дня
Все отлично! Перевод был выполнен раньше обещанного.
Исключительно положительные эмоции от сотрудничества с Сергеем. С удовольствием пригожусь ещё:)

Заявки фрилансеров

tatya-gavrilyuk
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад