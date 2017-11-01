Перевод небольшой научной статьи с русского на английский

$30
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Закрыт15 заявок370 просмотров

Перевести небольшую научную статью с русского на английский язык. Специальность электроэнергетика. 3000 слов. 10 страниц текста 14 шрифтом, но много формул и таблиц. Большая просьба обращать внимание на корректность перевода специальных терминов, как в словаре.

Перевод сдать до 10.00 01.11.2017 мск

8 лет назад
guest_15093945863028
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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