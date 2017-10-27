Требуется перевод с фотографий упаковки товара: китайский-русски. Пишите свои цены за 1000 знаков.
Проверить правильность английского перевода ключевых слов
Добрый день!
Необходимо проверить английский перевод ключевых слов для создания семантического ядра для сайта.
При проверке очень важно обратить внимание: правильность написания отдельного слова или фраз в целом, как правильно произносится то или иное слово, употребляется ли сочетание слов именно в таком контексте.
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