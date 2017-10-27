Проверить правильность английского перевода ключевых слов

$1
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Завершен2 заявки171 просмотр

Добрый день!

Необходимо проверить английский перевод ключевых слов для создания семантического ядра для сайта. 

При проверке очень важно обратить внимание: правильность написания отдельного слова или фраз в целом, как правильно произносится то или иное слово, употребляется ли сочетание слов именно в таком контексте.

8 лет назад
Avesha-35
Людмила 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад
$2
1 день
Ольга - великолепный исполнитель: ставила правильные вопросы и работу выполнила просто на отлично в кратчайшие сроки! От души рекомендую!
Благодарю за продуктивное сотрудничество! Надеюсь поработаем еще

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
8 лет назад