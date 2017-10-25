Требуется перевод с фотографий упаковки товара: китайский-русски. Пишите свои цены за 1000 знаков.
Перевести 3 страницы сайта на украинский язык
Для сайта go get rank точка com (без пробелов)
Необходимо вычитать и исправить ошибки, а так же допереводить страницы на украинском.
Оплата по факту либо БС.
Срок до воскресенья
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