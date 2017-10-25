Перевести 3 страницы сайта на украинский язык

$5
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Закрыт13 заявок268 просмотров

Для сайта  go get rank точка com (без пробелов)

Необходимо вычитать и исправить ошибки, а так же допереводить страницы на украинском.

Оплата по факту либо БС.

Срок до воскресенья

8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров