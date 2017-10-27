Перевести текст с немецкого на русский язык.

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Завершен5 заявок140 просмотров

текст содержит слова узкоспециализированные, дорожной отрасти.интересует цена за текст 1 и текст 2 по отдельности

8 лет назад
guest_15089414214126
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$11
2 дня
Очень довольна работой Сергея, по просьбе выполнил перевод узкоспециализированного текста за один вечер. Советую.
отличный заказчик, своевременная оплата, рекомендую

Заявки фрилансеров

sergizyurov
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад