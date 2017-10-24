Перевести с сайт smarttec.kz с русского на английски полностью.

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Закрыт18 заявок220 просмотров

Здравствуйте, необходимо переводить на английски язык  сайта http://www.smarttec.kz 

8 лет назад
Dauletbay
54 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров