Перевод с английского на португальский, текст примерно 200 символов.

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Завершен4 заявки147 просмотров

Нужно перевести заголовки с английского на португальский

6 предложений.

8 лет назад
alivanov
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$3
2 дня
все качественно и в срок
Честный, порядочный заказчик

Заявки фрилансеров

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад