Грамотный перевод с итальянского на русский язык

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Необходимо грамотно (поскольку документ будет после заверен) перевести устав компании с итальянского на русский язык (Срок: до 12.00 25.10.2017. Обьём: 5 страниц печатного текста

8 лет назад
guest_15087631624549
8 лет в сервисе
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7 лет назад

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