Обработать заявки и вопросы от немецких клиентов

Есть описания - 1300 штук, где-то 110к знаков, нужно пробежаться, что-то подправить, что-то сократить (переписать) до 50-80к, максимально быстро, с минимальными затратами с вашей стороны. Нужно неплохо знать английский, в том числе и сленг. Рерайтить ...