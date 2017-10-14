Нужен перевод на английский язык. Файл прилагаю.
Перевод на Чешский язык
В ближайший час-два нужно перевести на чешский язык один абзац текста (поздравление на день рождения). Примерно 300 символов (50 слов). Текст будет предоставлен после выбора автора.
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