Вольный перевод Рус->Англ

Необходим перевод небольших статей (описаний) 800-1000 символов. Тематика: Кино.

Всего статей будет много, на данный момент готовим около 100 000 знаков.

Требования к тексту:

-Использовать не менее 1 раза название в тексте.

-Если в тексте используются: имена, фамилии, художественный вариант перевода фильма, то они должны соответствовать английскому оригиналу.

-Уникальность по адвего. ~90. Перевод вольный. Возможно, что какие-либо из текстов когда-то переводись на другой язык, либо являются дословным переводом с английского.

-На входе 800-1000 символов русского текста, следовательно - на выходе должно получится не меньше.

Более подробно с исполнителем.

Указывайте, пожалуйста, стоимость за 1000 символов и skype.

С надеждой на постоянное сотрудничество и лояльные цены.