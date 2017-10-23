Вольный перевод Рус->Англ

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Завершен21 заявка433 просмотра

Необходим перевод небольших статей (описаний) 800-1000 символов. Тематика: Кино.

Всего статей будет много, на данный момент готовим около 100 000 знаков.

Требования к тексту:

-Использовать не менее 1 раза название в тексте.

-Если в тексте используются: имена,  фамилии, художественный вариант перевода фильма, то они должны соответствовать английскому оригиналу.

-Уникальность по адвего. ~90. Перевод вольный. Возможно, что какие-либо из текстов когда-то переводись на другой язык, либо являются дословным переводом с английского.

-На входе 800-1000 символов русского текста, следовательно - на выходе должно получится не меньше.

Более подробно с исполнителем.

Указывайте, пожалуйста, стоимость за 1000 символов и skype.

С надеждой на постоянное сотрудничество и лояльные цены.

8 лет назад
Napdir
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

liza-elizabeth
Елизавета 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад
$10
2 дня
Рекомендую Елизавету как ответственного, профессионального фрилансера. Отличный исполнитель, который не без должного внимания относится к вашему проекту. 10/10
С Максимом сотрудничать одно удовольствие. Ответственный заказчик, четкие требования при постановке задачи, регулярно на связи. Исключительно положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

liza-elizabeth
Елизавета 
30 лет
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
8 лет назад

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