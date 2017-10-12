Перевод технической документации к лифтам

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Закрыт14 заявок396 просмотров

Перевод с английского языка на русский: техническая инструкция к ПО для управления лифтом. Желающим кандидатам будет предложен небольшой неоплачиваемый тест (ок. 150 слов).  Необходимо умение работать в Традос. 

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8 лет назад
jamaliya
41 год
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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