Переводчик на развлекательный сайт

Ищу ответственную, работоспособную девушку от 22-35 лет на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики!

График: С пон - Пят по 8 статей переводов. Суб и Воск - выходной.

План работы:

1) Искать вирусные новости на английском языке (делается с помощью одного сервиса – ничего сложного).

2) Переводите статью. В день необходимо переводить 8 статей. Публикуете запись на сайт (сайт работает на Wordpress).

3) Делаете анонс записи в нашей группе Facebook

Примеры статей:

а) http://uplift.theepochtimes.com/uplift-life/college-students-become-best-friends-then-make-an-unbelievable-discovery-about-the-past.html

б) http://www.ntd.tv/inspiring/parenting/this-little-trooper-suffers-stroke-9-heart-surgeries-resuscitated-3-times-overcomes-them-all.html

в) http://vt.co/entertainment/celebrity/selena-gomez-kidney-transplant-best-friend-francia-raisa

Требования.

Высокий уровень знания английского языка. Свой уровень пишите в заявке.

Опыт работы рерайтером/копирайтером или журналистом.

Оплата

12 000 руб. в месяц. Оплата производится раз в неделю.

Вакансия актуальна. Набираются переводчицы.

Прикрепляю документ с тестовым заданием и вопросами. С заявкой отправляйте выполненное задание.