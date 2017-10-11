Здравствуйте! Нужно перевести 5 статей на медицинскую тему. Нужен хороший перевод и понимание темы (с последним поможем). Пишите ваши цены и примеры подобных работ.
Переводчик на развлекательный сайт
Ищу ответственную, работоспособную девушку от 22-35 лет на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики!
График: С пон - Пят по 8 статей переводов. Суб и Воск - выходной.
План работы:
1) Искать вирусные новости на английском языке (делается с помощью одного сервиса – ничего сложного).
2) Переводите статью. В день необходимо переводить 8 статей. Публикуете запись на сайт (сайт работает на Wordpress).
3) Делаете анонс записи в нашей группе Facebook
Примеры статей:
а) http://uplift.theepochtimes.com/uplift-life/college-students-become-best-friends-then-make-an-unbelievable-discovery-about-the-past.html
б) http://www.ntd.tv/inspiring/parenting/this-little-trooper-suffers-stroke-9-heart-surgeries-resuscitated-3-times-overcomes-them-all.html
в) http://vt.co/entertainment/celebrity/selena-gomez-kidney-transplant-best-friend-francia-raisa
Требования.
Высокий уровень знания английского языка. Свой уровень пишите в заявке.
Опыт работы рерайтером/копирайтером или журналистом.
Оплата
12 000 руб. в месяц. Оплата производится раз в неделю.
Вакансия актуальна. Набираются переводчицы.
Прикрепляю документ с тестовым заданием и вопросами. С заявкой отправляйте выполненное задание.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется перевести 1-2 страницы с английского на русский. Текст - юридический, банковский. Требуется именно смысловой юридический перевод. Оплата на карту сбера или Альфы. Перевод нужен в самые кратчайшие сроки. Текст на английском в исходнике, в ...Переводы19 заявокЗакрыт8 лет назад
во вложении текст. Текст для сайта гостиницы. Нужен перевод на китайский язык.Переводы13 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо литературно перевести текст для англоязычной верси сайта (1 страничник) срок: до 3х дней оплата после или безопасная сделкаПереводы30 заявокЗакрыт7 лет назад
Ссылку на сайт скину в ЛС Всего 3 страницы на сайте. Нужен качественный перевод на Турецкий. Цена сроки и кейсы.Завершен8 лет назад
https://docs.google.com/document/d/1EZ0gaDkMi4GZh2UQB7h2XFxs92FJcIM1JxYZTGCK4L0/edit Нужен профессиональный перевод текста на английский (только колонка "Диктор") Требование: Хронометраж текста не должен превышать 130 секунд. Перевод нужен для диктора, который в последующем будет озвучивать это видео: ...Завершен8 лет назад
Нужно перевести несколько документов с русско на испанский.Переводы18 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать перевод с Русского на Английский. К проекту прикреплен архив в нем тексты которые нужно будет перевести. Разархивируйте и посмотрите сможете ли перевести. (пароль от архива для защиты от ботов: 123)Переводы6 заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток Требуется профессиональный перевод с английского на русский каталога профессионального светового оборудования. Объем: ~15 стр Сроки 1-2 дня Оплата 5-10$ ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Необходимо перевести несколько страниц медицинского текста с украинского\русского на немецкий язык. Вы сможете заняться таким переводом и как быстро вы можете приступить? Спасибо за ответ.Переводы9 заявокЗакрыт8 лет назад