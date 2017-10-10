Перевод текста с русского на английский.

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Завершен13 заявок394 просмотра

https://docs.google.com/document/d/1EZ0gaDkMi4GZh2UQB7h2XFxs92FJcIM1JxYZTGCK4L0/edit

Нужен профессиональный перевод текста на английский (только колонка "Диктор")

Требование:

Хронометраж текста не должен превышать 130 секунд.

Перевод нужен для диктора, который в последующем будет озвучивать это видео: 

https://vimeo.com/236245278

Спасибо.

8 лет назад
rox_abdraimova
Роксолана 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Broon
58 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$6
2 дня
Профессионал своего дела! Спасибо за работу!
Очень приятное сотрудничество. Постановка задачи, оплата, коммуникация на высоте! Смело беритесь за работу!

Заявки фрилансеров

Broon
58 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад

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