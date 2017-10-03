Позвонить немецким клиентам

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Требуется прозвонить клеинтов интернет магазина электроники из Германии на немецком языке. Уведомить их о запланированной промо акции.

Звонить надо будет в рабочее время с 9 до 18 мск, с компьютера через спец.

программу по IP-телефонии. Связь по IP-телефонии я оплачиваю. 

У кандидата должныть быть свободный разговорный немецкий язык.

8 лет назад
Snmer
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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