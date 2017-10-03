Требуется перевести научную статью по философии на английский. Статья была изначально полностью переведена. Но после рецензий была частично переписана и эту измененную часть снова требуется перевести. Общий объем текста на перевод 1700 слов. Полный ...
Позвонить немецким клиентам
Требуется прозвонить клеинтов интернет магазина электроники из Германии на немецком языке. Уведомить их о запланированной промо акции.
Звонить надо будет в рабочее время с 9 до 18 мск, с компьютера через спец.
программу по IP-телефонии. Связь по IP-телефонии я оплачиваю.
У кандидата должныть быть свободный разговорный немецкий язык.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо перевести текста с сайта NL->FR, NL->DE (Нидерландский язык -> Французский, Нидерландский-> Немецкий). Текста будут предоставлены в .doc формате. С Вас осмысленный, грамматически верный перевод. Примерно 30.000 символов ...Переводы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести страницу документации http://www.lattepanda.com/docs/ на русский язык. Только текст, изображения переводить не нужно! Оплата только Яндекс.ДеньгиПереводы11 заявокЗакрыт8 лет назад
Перевод научной статьиПереводы30 заявокЗакрыт7 лет назад
- $55
ПереводПереводы1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $45
Нужно перевести статьи с русского на английский что бы англо-язычному читателю было понятно и читабельно. Кол-во статей около 10. Кол-во знаков в каждой статье 2300-2700 (не считая пробелы). Сроки - 7 дней ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно перевести около 5000 знаков.Переводы15 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо перевести часть книги с китайского на русский. Указывайте вашу ставку в рублях за 1000 бпрПереводы13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен перевод простого сайта (ювелирная тематика) на китайский. Скорее всего, работа будет регулярная, переводы небольших объемов текста по мере наполнения сайта. В заявках указывайте вашу цену, пожалуйстаПереводы13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен переводчик китайского Подробности в личкуПереводы4 заявкиЗакрыт8 лет назад