Позвонить немецким клиентам

Требуется прозвонить клеинтов интернет магазина электроники из Германии на немецком языке. Уведомить их о запланированной промо акции.

Звонить надо будет в рабочее время с 9 до 18 мск, с компьютера через спец.

программу по IP-телефонии. Связь по IP-телефонии я оплачиваю.

У кандидата должныть быть свободный разговорный немецкий язык.