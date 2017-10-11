Перевод рус-англ. Тема "технологии используемые при создании одежды"

Нужно перевести статьи с русского на английский что бы англо-язычному читателю было понятно и читабельно.

Кол-во статей около 10. Кол-во знаков в каждой статье 2300-2700 (не считая пробелы).

Сроки - 7 дней

Оплата - 1,5$ за 1 тыс знак (не учитывая пробелы)

Общая сумма за работу - 45$ (29.147 знаков)