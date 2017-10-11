Перевод рус-англ. Тема "технологии используемые при создании одежды"

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен12 заявок305 просмотров

Нужно перевести статьи с русского на английский что бы англо-язычному читателю было понятно и читабельно. 

Кол-во статей около 10. Кол-во знаков в каждой статье 2300-2700 (не считая пробелы).

Сроки - 7 дней

Оплата - 1,5$ за 1 тыс знак (не учитывая пробелы)

Общая сумма за работу - 45$ (29.147 знаков)

8 лет назад
ashv2222
49 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Marsiana
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$45
6 дней
Очень приятно работать. Общительная. Выполнила перевод на хорошем качественном уровне. Вложилась в отведенные сроки. Надеюсь и в дальнейшем сотрудничать с Мариной.
Спасибо,Александр. Взаимно)

Заявки фрилансеров

Marsiana
Марина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад