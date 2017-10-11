ashv2222

Александр Швачко ashv2222

 
48 летУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Рерайтинг. Описание товаров для интернет-магазина.

    Нужен рерайтор для написания кратких обзоров (на 1000 зн +-) по товарам для интернет-магазина. Цена 1.5$ за 1 тыс зн. Одежда, снаряжение, обувь для Outdoor, Tactical&amp;Military. Писать нужно много и быстро - 25-30 тыс зн ...

    Рерайтинг7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Перевод русский-английский

    Для наполнения сайта-витрины нужен граммотный и качественный перевод статей с русского на английский язык. Тексты простые и не требуют специального образования.  Кол-во статей для одного заказа около 30. Общее кол-во знаков в статьях для одного заказа ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Рерайтинг. Описание товара для интернет-магазина.

    Требуется опытный рерайтер с высокой работоспособностью и хорошим знанием русского языка. Задачи: Описание товаров для интернет-магазина (головные уборы, одежда, обувь, снаряжение и аксессуары. Направление: Outdoor, Tactical, Military). Тексты, обзоры и подробные фотографии к товарам имеются. Примеры написания ...

    Рерайтинг23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Рерайт. Описание товара для интернет магазина.

    Требуется опытный рерайтер с высокой работоспособностью и хорошим знанием русского языка. Задачи: Описание товаров для интернет-магазина (головные уборы, одежда, обувь, снаряжение и аксессуары. Направление: Outdoor, Tactical, Military). Тексты, обзоры и подробные фотографии к товарам имеются. Примеры написания ...

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод с русского на английский

    Для наполнения сайта-витрины нужен граммотный и качественный перевод статей с русского на английский язык. Заказов несколько. Тексты простые и не требуют специального образования.   Кол-во статей для одного заказа около 10. Общее кол-во знаков в статьях для ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Перевод рус-англ. Тема "технологии используемые при создании одежды"

    $45

    Нужно перевести статьи с русского на английский что бы англо-язычному читателю было понятно и читабельно.  Кол-во статей около 10. Кол-во знаков в каждой статье 2300-2700 (не считая пробелы). Сроки - 7 дней Оплата - 1,5$ за 1 тыс ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Перевод русский-английский
Очень приятно сотрудничать! Работаю не первый раз с заказчиком! Мгновенная оплата! Постоянно на связи..... отвечает на любые вопросы очень корректно, идет всегда навстречу.....Рекомендую всем! Не пожалеете о сотрудничестве с ним!!!!
Отличный исполнитель. Быстро. Качественно. Коммуникация на высшем уровне. Рекомендую друзьям и сам планирую в дальнейшем пользоваться услугами Оксаны)
Ответный отзыв
svetlanalapatiev
42 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Рерайт. Описание товара для интернет магазина.
Отличный заказчик. Я очень довольна. Чёткие инструкции, мгновенная оплата. Хотелось бы, чтобы такое сотрудничество продолжалось бесконечно.
Работа выполнена в оговоренные сроки. Качеством доволен. Буду продолжать сотрудничеество со Светланой)))
Ответный отзыв
Ksenija46
54 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$28
10 баллов
6 лет назад
Перевод с русского на английский
Очень приятно сотрудничать! Мгновенная оплата, отличная коммуникация! Рекомендую!
Супер. Очень доволен. Качественно. Оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Marsiana
Марина 
34 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Перевод рус-англ. Тема "технологии используемые при создании одежды"
Спасибо,Александр. Взаимно)
Очень приятно работать. Общительная. Выполнила перевод на хорошем качественном уровне. Вложилась в отведенные сроки. Надеюсь и в дальнейшем сотрудничать с Мариной.
Ответный отзыв