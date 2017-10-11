Нужен рерайтор для написания кратких обзоров (на 1000 зн +-) по товарам для интернет-магазина. Цена 1.5$ за 1 тыс зн. Одежда, снаряжение, обувь для Outdoor, Tactical&Military. Писать нужно много и быстро - 25-30 тыс зн ...
- Рерайтинг7 заявокЗакрыт6 лет назад
Для наполнения сайта-витрины нужен граммотный и качественный перевод статей с русского на английский язык. Тексты простые и не требуют специального образования. Кол-во статей для одного заказа около 30. Общее кол-во знаков в статьях для одного заказа ...Завершен6 лет назад
Требуется опытный рерайтер с высокой работоспособностью и хорошим знанием русского языка. Задачи: Описание товаров для интернет-магазина (головные уборы, одежда, обувь, снаряжение и аксессуары. Направление: Outdoor, Tactical, Military). Тексты, обзоры и подробные фотографии к товарам имеются. Примеры написания ...Рерайтинг23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется опытный рерайтер с высокой работоспособностью и хорошим знанием русского языка. Задачи: Описание товаров для интернет-магазина (головные уборы, одежда, обувь, снаряжение и аксессуары. Направление: Outdoor, Tactical, Military). Тексты, обзоры и подробные фотографии к товарам имеются. Примеры написания ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Для наполнения сайта-витрины нужен граммотный и качественный перевод статей с русского на английский язык. Заказов несколько. Тексты простые и не требуют специального образования. Кол-во статей для одного заказа около 10. Общее кол-во знаков в статьях для ...Завершен6 лет назад
- $45
Нужно перевести статьи с русского на английский что бы англо-язычному читателю было понятно и читабельно. Кол-во статей около 10. Кол-во знаков в каждой статье 2300-2700 (не считая пробелы). Сроки - 7 дней Оплата - 1,5$ за 1 тыс ...Завершен6 лет назад