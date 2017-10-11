Перевод текстов англ. - укр. и англ. - рус. ,а также в обратном порядке
Образование переводчика: НПУ им.М.П.Драгоманова (Украина,Киев)
Живу в ОАЭ с Февраля 2015 года.
По работе все время путешествую и контактирую с носителями английского языка разного происхождения - британского,американского,австралийского...
Уровень английского upper intermediate.
Портфолио
- Перевод276 просмотров
Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
6 лет назад
Очень приятно работать. Общительная. Выполнила перевод на хорошем качественном уровне. Вложилась в отведенные сроки. Надеюсь и в дальнейшем сотрудничать с Мариной.
Ответный отзыв
Спасибо,Александр. Взаимно)
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