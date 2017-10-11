Перевод текстов англ. - укр. и англ. - рус. ,а также в обратном порядке

Образование переводчика: НПУ им.М.П.Драгоманова (Украина,Киев)

Живу в ОАЭ с Февраля 2015 года.

По работе все время путешествую и контактирую с носителями английского языка разного происхождения - британского,американского,австралийского...

Уровень английского upper intermediate.