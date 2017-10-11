Marsiana

Марина Marsiana

 
34 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Перевод текстов англ. - укр. и англ. - рус. ,а также в обратном порядке

Образование переводчика: НПУ им.М.П.Драгоманова (Украина,Киев)

Живу в ОАЭ с Февраля 2015 года.

По работе все время путешествую и контактирую с носителями английского языка разного происхождения - британского,американского,австралийского...

Уровень английского upper intermediate.

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Отзывы заказчиков
ashv2222
48 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
6 лет назад
Перевод рус-англ. Тема "технологии используемые при создании одежды"
Очень приятно работать. Общительная. Выполнила перевод на хорошем качественном уровне. Вложилась в отведенные сроки. Надеюсь и в дальнейшем сотрудничать с Мариной.
Спасибо,Александр. Взаимно)
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1 отзыв
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