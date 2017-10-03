Переводчик с русского на китайский

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Закрыт13 заявок413 просмотров

Нужен перевод простого сайта (ювелирная тематика) на китайский. Скорее всего, работа будет регулярная, переводы небольших объемов текста по мере наполнения сайта.

В заявках указывайте вашу цену, пожалуйста

8 лет назад
owidin
Анна 
39 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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