Нужен переводчик китайского Подробности в личку
Переводчик с русского на китайский
Нужен перевод простого сайта (ювелирная тематика) на китайский. Скорее всего, работа будет регулярная, переводы небольших объемов текста по мере наполнения сайта.
В заявках указывайте вашу цену, пожалуйста
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