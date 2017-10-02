Требуется переводчик с русского на английский

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт7 заявок539 просмотров

Требуется создать небольшие текста для сайта студии.

1. Студия заниматся разработкой веб сервисов и мобильных апликаций.

2. Знание английского:

﻿2.1 подача грамотически правильного текста с описанием наших услугу.

2.2 Советы как правильно преподнести информацию в том или ином блоке текста.

3. Скайп / Телеграм с гарнитурой обязательно. ﻿ ﻿

8 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

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Нет заявок фрилансеров