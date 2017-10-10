Реферирование статьи

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен9 заявок350 просмотров

Необходимо выполнить реферат статьи объемом в 7 страниц на русском языке. 

Язык оригинала статьи - английский.

Срок: 1,5 дня. 

8 лет назад
altunitanya96
Татьяна 
28 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в срок, качественно. Вся необходимая информация в работе есть. Буду обращаться еще)
Хороший заказчик, все четко и оперативно, приятно было работать.

Заявки фрилансеров

evgeniy_igorevic
Евгений 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад