Необходимо перевести 3 презентации на английский язык: 1. http://procvet.net/static/images/presentation.pdf 2. http://procvet.net/static/images/presentation_silicone.pdf 3. http://procvet.net/static/images/presentation_teplo.pdf 4. http://procvet.net/static/images/presentation_braun.pdf
Перевод стихотворения на французский язык
Нужно перевести стих, литературный красивый перевод....
Я могу тебя очень ждать, Долго-долго и верно-верно,
И ночами могу не спать
Год, и два, и всю жизнь, наверно!
Пусть листочки календаря
Облетят, как листва у сада,
Только знать бы, что все не зря,
Что тебе это вправду надо!
Я могу за тобой идти
По чащобам и перелазам,
По пескам, без дорог почти,
По горам, по любому пути,
Где и черт не бывал ни разу!
Все пройду, никого не коря,
Одолею любые тревоги,
Только знать бы, что все не зря,
Что потом не предашь в дороге.
Я могу для тебя отдать
Все, что есть у меня и будет.
Я могу за тебя принять
Горечь злейших на свете судеб.
Буду счастьем считать, даря
Целый мир тебе ежечасно.
Только знать бы, что все не зря,
Что люблю тебя не напрасно!
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