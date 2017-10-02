Настройка Wordpress&WPML, переводы.

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Закрыт1 заявка181 просмотр

Всем привет!

Установлен WP+wpml.

Необходима консультация по правильной настройке этой пары.

не уходят файлы переводчикам. что-то при установке или настройке неверно сделано. 

можно по телефону или скайп.

оплата приват24.

опционально: перевод сайта на разные языки. wpml.

техническая тематика.

https://ttest-lab.com/

оплата на р/с. безнал. только Украина.

WordPress
8 лет назад
sitona
Антон 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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