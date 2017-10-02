Необходимо выполнить реферат статьи объемом в 7 страниц на русском языке. Язык оригинала статьи - английский. Срок: 1,5 дня.
Настройка Wordpress&WPML, переводы.
Всем привет!
Установлен WP+wpml.
Необходима консультация по правильной настройке этой пары.
не уходят файлы переводчикам. что-то при установке или настройке неверно сделано.
можно по телефону или скайп.
оплата приват24.
опционально: перевод сайта на разные языки. wpml.
техническая тематика.
оплата на р/с. безнал. только Украина.
Заявки фрилансеров
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