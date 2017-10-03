Переводчик с китайского

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Закрыт13 заявок224 просмотра

Необходимо перевести часть книги с китайского на русский. Указывайте вашу ставку в рублях за 1000 бпр

8 лет назад
Olga29Zp
37 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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