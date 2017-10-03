Технический перевод страницы сайта

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Закрыт11 заявок274 просмотра

Нужно перевести страницу документации http://www.lattepanda.com/docs/

на русский язык. Только текст, изображения переводить не нужно!

Оплата только Яндекс.Деньги

8 лет назад
zvnman
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров