Перевод научной статьи
Технический перевод страницы сайта
Нужно перевести страницу документации http://www.lattepanda.com/docs/
на русский язык. Только текст, изображения переводить не нужно!
Оплата только Яндекс.Деньги
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