Нужно перевести статьи с русского на английский что бы англо-язычному читателю было понятно и читабельно. Кол-во статей около 10. Кол-во знаков в каждой статье 2300-2700 (не считая пробелы). Сроки - 7 дней ...
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