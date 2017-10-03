Перевести текста с сайта NL->FR, NL->DE

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Закрыт4 заявки145 просмотров

Необходимо перевести текста с сайта NL->FR, NL->DE (Нидерландский язык -> Французский, Нидерландский-> Немецкий).

Текста будут предоставлены в .doc формате.

С Вас осмысленный, грамматически верный перевод.

Примерно 30.000 символов (тема страхования).

Оплата своевременная и любая ф/о.

ps: Замечу, двойной перевод через какой-либо язык, например с NL на EN/RU, а потом на FR – не интересует.

8 лет назад
kot_matpockuh
Павел 
33 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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