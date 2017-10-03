Нужно перевести страницу документации http://www.lattepanda.com/docs/ на русский язык. Только текст, изображения переводить не нужно! Оплата только Яндекс.Деньги
Перевести текста с сайта NL->FR, NL->DE
Необходимо перевести текста с сайта NL->FR, NL->DE (Нидерландский язык -> Французский, Нидерландский-> Немецкий).
Текста будут предоставлены в .doc формате.
С Вас осмысленный, грамматически верный перевод.
Примерно 30.000 символов (тема страхования).
Оплата своевременная и любая ф/о.
ps: Замечу, двойной перевод через какой-либо язык, например с NL на EN/RU, а потом на FR – не интересует.
Заявки фрилансеров
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