Перевод (опционально редактирование) статьи по философии РУС->АНГ

Требуется перевести научную статью по философии на английский.

Статья была изначально полностью переведена. Но после рецензий была частично переписана и эту измененную часть снова требуется перевести. Общий объем текста на перевод 1700 слов. Полный объем статьи 3700.

Расматриваются только кандидаты с опытом перевода статей по философии. В заявках присылайте образец переведенных статей.