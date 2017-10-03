Перевод (опционально редактирование) статьи по философии РУС->АНГ

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Закрыт11 заявок306 просмотров

Требуется перевести научную статью по философии на английский. 

Статья была изначально полностью переведена. Но после рецензий была частично переписана и эту измененную часть снова требуется перевести. Общий объем текста на перевод 1700 слов. Полный объем статьи 3700.

Расматриваются только кандидаты с опытом перевода статей по философии. В заявках присылайте образец переведенных статей.

8 лет назад
voropaevp
Павел 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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