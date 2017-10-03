Необходимо перевести текста с сайта NL->FR, NL->DE (Нидерландский язык -> Французский, Нидерландский-> Немецкий). Текста будут предоставлены в .doc формате. С Вас осмысленный, грамматически верный перевод. Примерно 30.000 символов ...
Перевод (опционально редактирование) статьи по философии РУС->АНГ
Требуется перевести научную статью по философии на английский.
Статья была изначально полностью переведена. Но после рецензий была частично переписана и эту измененную часть снова требуется перевести. Общий объем текста на перевод 1700 слов. Полный объем статьи 3700.
Расматриваются только кандидаты с опытом перевода статей по философии. В заявках присылайте образец переведенных статей.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно перевести страницу документации http://www.lattepanda.com/docs/ на русский язык. Только текст, изображения переводить не нужно! Оплата только Яндекс.ДеньгиПереводы11 заявокЗакрыт8 лет назад
Перевод научной статьиПереводы30 заявокЗакрыт7 лет назад
- $55
ПереводПереводы1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $45
Нужно перевести статьи с русского на английский что бы англо-язычному читателю было понятно и читабельно. Кол-во статей около 10. Кол-во знаков в каждой статье 2300-2700 (не считая пробелы). Сроки - 7 дней ...Переводы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно перевести около 5000 знаков.Переводы15 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо перевести часть книги с китайского на русский. Указывайте вашу ставку в рублях за 1000 бпрПереводы13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен перевод простого сайта (ювелирная тематика) на китайский. Скорее всего, работа будет регулярная, переводы небольших объемов текста по мере наполнения сайта. В заявках указывайте вашу цену, пожалуйстаПереводы13 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен переводчик китайского Подробности в личкуПереводы4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется создать небольшие текста для сайта студии. 1. Студия заниматся разработкой веб сервисов и мобильных апликаций. 2. Знание английского: 2.1 подача грамотически правильного текста с описанием ...Переводы7 заявокЗакрыт7 лет назад