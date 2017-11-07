Требуется прозвонить клеинтов интернет магазина электроники из Германии на немецком языке. Уведомить их о запланированной промо акции. Звонить надо будет в рабочее время с 9 до 18 мск, с компьютера через спец. ...
Перевод текста с русского на французский
Нужно перевести текст. 50 руб/1000 збп. Не больше.
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