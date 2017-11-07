Перевод текста с русского на французский

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен13 заявок363 просмотра

Нужно перевести текст. 50 руб/1000 збп. Не больше. 

7 лет назад
Lilu2017
Ирина 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

e_nemin
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$6
1 день
Всё выполнено в срок. Спасибо Егору за работу.
Хороший заказчик. Все правильно обьяснил, лояльные сроки и все вовремя и в полной мере оплачено

Заявки фрилансеров

e_nemin
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад