Копирайтинг массового поражения.
Привет!
Как сказал Джокер из "Темного Рыцаря":
- Если умеешь что-то, - не делай это бесплатно.
И я с этим согласна. Так что-же я умею?
• Составлять грамотный, красивый, а главное - эффективный текст.
• Писать увлекательные статьи.
• Редактировать и править уже написанное.
Эти навыки я приобрела в МГУ им. М.В. Ломоносова , на факультете Русской филологии.
Если у Вас есть другие вопросы обо мне, я с удовольствием на них отвечу лично.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Роксолана очень ответственно отнеслась к работе. Качество выполнения заданий оказалось гораздо выше, чем требовалось в описании проекта. Фантазия, творчество, профессионализм - все на высоте! Также Роксолана качественно подобрала хештеги и смайлики к постам в инстаграм. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим-долгим.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик с четко поставленными задачами и своевременной оплатой!
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