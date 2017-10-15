Копирайтинг массового поражения.

Привет!

Как сказал Джокер из "Темного Рыцаря":

- Если умеешь что-то, - не делай это бесплатно.

И я с этим согласна. Так что-же я умею?

• Составлять грамотный, красивый, а главное - эффективный текст.

• Писать увлекательные статьи.

• Редактировать и править уже написанное.

Эти навыки я приобрела в МГУ им. М.В. Ломоносова , на факультете Русской филологии.

Если у Вас есть другие вопросы обо мне, я с удовольствием на них отвечу лично.