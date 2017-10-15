rox_abdraimova

Роксолана Абдраимова rox_abdraimova

 
28 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтинг массового поражения.

Привет!

Как сказал Джокер из "Темного Рыцаря": 

- Если умеешь что-то, - не делай это бесплатно.

И я с этим согласна. Так что-же я умею?

• Составлять грамотный, красивый, а главное - эффективный текст.

• Писать увлекательные статьи.

• Редактировать и править уже написанное.

Эти навыки я приобрела в МГУ им. М.В. Ломоносова , на факультете Русской филологии.

Если у Вас есть другие вопросы обо мне, я с удовольствием на них отвечу лично.

Отзывы заказчиков
strawberry1
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Рерайт статей для инстаграма, уник. от 50%, тематика - ОТНОШЕНИЯ
Роксолана очень ответственно отнеслась к работе. Качество выполнения заданий оказалось гораздо выше, чем требовалось в описании проекта. Фантазия, творчество, профессионализм - все на высоте! Также Роксолана качественно подобрала хештеги и смайлики к постам в инстаграм. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгим-долгим.
Замечательный заказчик с четко поставленными задачами и своевременной оплатой!
Ответный отзыв
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$999.99/час
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Продающие тексты
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