Voiceover (мужской голос)

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен16 заявок268 просмотров

Необходимо озвучить видеоролик

2 мин.

8 лет назад
rox_abdraimova
Роксолана 
29 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

isavart
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад
$20
1 день
Все отлично! Приятный, бархатный голос)
Приятно было посотрудничать, Роксолана. Спасибо за заказ).

Заявки фрилансеров

isavart
47 лет
13 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
8 лет назад

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